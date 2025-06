Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Leitplanke

Gummersbach (ots)

Gegen 22:50 Uhr am Dienstag (10. Juni) fuhr ein 42-jähriger Siegener mit seinem Skoda auf der K41 aus Richtung Hardt-Hanfgarten in Fahrtrichtung Liefenroth. In einer leichten Linkskurve geriet der Autofahrer zunächst in den rechtsseitig der Straße verlaufenden Grünstreifen, schleuderte von dort über die Fahrbahn und kollidierte mit der linksseitig befindlichen Leitplanke. Anschließend schleuderte der Skoda erneut in den Grünstreifen auf der rechten Fahrbahnseite. Der 42-Jährige setzte seine Fahrt mehrere Hundert Meter bis zu einem Wanderparkplatz fort, wo er von der Polizei angetroffen werden konnte. Da der Siegener augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

