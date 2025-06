POL-GM: Diebe in Leienbach unterwegs

Hückeswagen (ots) - Kriminelle waren am Wochenende (6. Juni, 18 Uhr bis 10. Juni, 8 Uhr) in Wiehagen unterwegs. In der Straße "Graf-Arnold-Platz" wollten sie in ein Ladengeschäft eindringen und versuchten, den Kunststoffrahmen der Eingangstüre und eines Schaufensters aufzufräsen und aufzuhebeln. Der Einbruch schlug fehl und die Tatverdächtigen flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

