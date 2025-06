POL-GM: Baggerschaufel in Bohlenhagen gestohlen

Hückeswagen (ots) - Unweit einer Schule in der Weststraße stahlen Unbekannte am Freitag (6. Juni) ein Pedelec. Das Pedelec war um 11:40 Uhr an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden. Um 13:15 Uhr waren Pedelec samt Fahrradschloss weg. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec der Marke "Bulls" (Modell: Sonic EVO AM1) in der Farbe Grün. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

