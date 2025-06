Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch am Pfingstwochenende

Hückeswagen (ots)

Kriminelle waren am Wochenende (6. Juni, 18 Uhr bis 10. Juni, 8 Uhr) in Wiehagen unterwegs. In der Straße "Graf-Arnold-Platz" wollten sie in ein Ladengeschäft eindringen und versuchten, den Kunststoffrahmen der Eingangstüre und eines Schaufensters aufzufräsen und aufzuhebeln. Der Einbruch schlug fehl und die Tatverdächtigen flüchteten ohne Beute.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

