Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Fußgängerin

Wipperfürth (ots)

Am 10. Juni (Dienstag) kam es in der Wipperfürther Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelecfahrer und einer Fußgängerin. Gegen 14 Uhr war ein 42-jähriger Wipperfürther mit seinem Pedelec auf dem Gehweg entlang der Hochstraße in Richtung "Kölner-Tor-Platz" unterwegs. In einer dort eingerichteten Baustelle kam dem Pedelecfahrer, im Bereich einer Engstelle, eine 83-jährige Fußgängerin entgegen. Der Wipperfürther bremste sein Pedelec stark ab, wodurch sich das Hinterrad vom Boden hob und die 83-Jährige im Gesicht touchierte und leicht verletzte. Die 83-jährige Frau aus Kürten wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

