Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht in der Gabelsbergstraße

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, dem 10.06.2025, zwischen 17:00 Uhr und 23:55 Uhr, kam es in der Gabelsbergerstraße in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein, in Richtung Saarlandstraße am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter blau- grauer BMW Z4 beschädigt. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte den geparkten PKW, wobei es zu einer Beschädigung an der linken Fahrzeugseite, der vorderen linken Felge und der Vorderachse des PKW kam. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt sachdienliche Hinweise unter pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15399 entgegen.|pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell