POL-PIZW: Mit Drogen im Straßenverkehr unterwegs

Zweibrücken (ots) - Am Sonntagnachmittag, dem 09.06.2025 zwischen 14:00 Uhr und 16:45 Uhr, kam es in der Hofenfelsstraße in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Homburg ordnungsgemäß geparkter schwarzer Opel Adam beschädigt. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte den geparkten PKW, wobei der linke Außenspiegel des Opel Adam beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt ...

