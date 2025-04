Polizei Mettmann

POL-ME: Heiligenhaus: Polizei stellt 99 Geschwindigkeitsverstöße fest - 2504027

Heiligenhaus (ots)

In Heiligenhaus hat die Polizei am Freitag, 4. April 2025, im Rahmen nicht angekündigter Geschwindigkeitskontrollen 99 zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmende "geblitzt".

Zwischen 8 Uhr und 12:30 Uhr hatten sich die Verkehrsexperten der Kreispolizeibehörde Mettmann dazu an der außerörtlichen Langenbügeler Straße postiert. Insgesamt fuhren im Kontrollzeitraum 1.060 Auto-, Lkw- oder Motorradfahrende an der Messstelle der Polizei vorbei - rund jeder 10. Verkehrsteilnehmende war jedoch schneller als die dort erlaubten 50 km/h unterwegs. Insgesamt registrierte die Polizei somit 99 Geschwindigkeitsverstöße.

Unrühmlicher "Tagesschnellster" war ein Autofahrer, der mit seinem Wagen mit 93 km/h an der Messstelle vorbeiraste. Abzüglich der Toleranzen bleibt ihm eine Geschwindigkeitsübertretung von 40 km/h vorwerfbar. Auf ihn warten nun folgende Konsequenzen: So muss er laut Bußgeldkatalog eine Strafe in Höhe von mindestens 200 Euro zahlen. Zudem erhält er einen Punkt in Flensburg.

Unabhängig von der Kontrolle in Heiligenhaus beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Mettmann auch in diesem Jahr an der europaweiten Geschwindigkeitskontroll-Aktion "RoadPol Speed Week" vom 7. bis zum 13. April. Verkehrsteilnehmende müssen also mit verschärften Geschwindigkeitskontrollen rechnen.

--- Hinweis ---

In den vergangenen Jahren hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann wöchentlich die Standorte ihrer Geschwindigkeitskontrollstellen im Voraus veröffentlicht. Anfang des Jahres 2024 hat die Polizei ihre Strategie jedoch umgestellt - im Sinne der Verkehrsstrategie #LEBEN sollen Geschwindigkeitskontrollen nur noch unangekündigt erfolgen. Hiermit soll das Ziel, den Kontrolldruck auf Temposünder zu erhöhen, verfolgt werden.

Regelmäßig wird die Kreispolizeibehörde Mettmann über die Ergebnisse einzelner Kontrollstellen ausgewählter Standorte berichten. Ferner stellt die Kreispolizeibehörde Mettmann klar, dass im gesamten Kreisgebiet täglich mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden muss. Zudem ist das zu hohe Tempo eine der häufigsten Unfallursachen. Die polizeiliche Botschaft lautet daher: Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregeln!

