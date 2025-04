Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2504023

Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Am Freitag, 4. April 2025, kam es in Velbert an der Ausfahrt Velbert-Nord der A44 (Fahrtrichtung Essen/Werdener Straße) zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 22 Uhr warteten mehrere Fahrzeuge - darunter ein Mazda CX-5 sowie ein Krankentransportfahrzeug der Feuerwehr Velbert - vor einer roten Ampel auf der Linksabbiegespur am Ende der Autobahnausfahrt, als ein nachfolgendes Fahrzeug zunächst mit dem Mazda kollidierte und diesen auf den Krankentransporter aufschob. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, im Krankentransporter befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls nur die Besatzung. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen blauen VW Transporter mit einer Fahrerin gehandelt haben. Sie entfernte sich vom Unfallort in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sie wird beschrieben als 35 bis 45 Jahre alt, mit europäischem Erscheinungsbild und kurzen Haaren. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Schaden geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

