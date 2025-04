Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Duo nach Trickbetrug - 2504022

Hilden (ots)

Am Freitag, 4. April 2025, hat die Polizei in Hilden eine Trickbetrügerin und einen Trickbetrüger gestellt. Die beiden hatten unter einem Vorwand auf einem Supermarktparkplatz um Spenden gebeten. Dabei sprachen sie einen Polizisten in seiner Freizeit an, der die Betrugsmasche sofort erkannte.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:20 Uhr wurde ein Polizist außerhalb seines Dienstes von zwei verdächtigen Personen auf einem Supermarktparkplatz an der Richrather Straße angesprochen. Das Duo täuschte vor, Geldspenden für behinderte Menschen zu sammeln. Der Polizist erkannte die Betrugsmasche sofort und stellte das Duo, eine 32-jährige Rumänin und einen 35-jährigen Rumänen. Sie gaben an, Geld für eine Hilfsorganisation zu sammeln. Polizeiliche Recherchen ergaben jedoch, dass die genannte Organisation gar nicht existiert.

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und von alarmierten Einsatzkräften zur Polizeiwache in Hilden gebracht. Der "Spendenzettel" und eine geringe dreistellige Summe Bargeld wurden beschlagnahmt.

Die Polizei leitete gegen die zwei Tatverdächtigen, die wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Behandlung entlassen.

Die Polizei warnt vor der sogenannten "Klemmbrett-Masche" und stellt klar:

Betrügerinnen und Betrüger versuchen oft Mitleid zu erregen. Fallen Sie nicht darauf rein. Wenn Sie bei der Bitte um vermeintliche Spenden misstrauisch werden, rufen Sie die Polizei!

