Polizei Mettmann

POL-ME: Altkleidercontainer durch Brand stark beschädigt - 2504021

Langenfeld (ots)

In Langenfeld-Richrath stand am Freitag, 4. April 2025, am späten Abend ein Container zum Sammeln von Altkleidern in Flammen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 23:50 Uhr meldeten aufmerksame Zeuginnen und Zeugen den Brand des Behälters auf dem Gehweg der Annastraße. Dieser wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass er nicht mehr genutzt werden kann. Ein Großteil der Kleidung verbrannte ebenfalls.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Der Schaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei Langenfeld bittet unter 02173 288-6310 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell