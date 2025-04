Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnen angezündet: Mehrere Autos durch Brände beschädigt - Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2504019

Hilden (ots)

In Hilden haben bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter in der Nacht von Samstag (6. April 2025) auf Sonntag (7. April 2025) mehrere Mülltonnen angezündet. Hierbei wurden insgesamt fünf Autos zum Teil erheblich beschädigt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 22:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei brennenden Müllcontainern am Frans-Hals-Weg in Hilden alarmiert. Trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte jedoch nicht verhindert werden, dass die beiden Container vollständig ausbrannten.

Im Rahmen ihrer vor Ort aufgenommenen Ermittlungen konnte die Polizei einen Zeugen ausfindig machen, der kurz nach dem Brandausbruch zwei verdächtige Jugendliche am Tatort gesehen hatte. Ob diese für die Brandstiftung verantwortlich gemacht werden können, ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen jedoch noch unklar. Die Jugendlichen konnten wie folgt beschrieben werden:

- etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß - trugen Winterjacken und Mützen - einer von ihnen hatte eine helle Haut

Weitere Beschreibungen liegen leider nicht vor.

Nur wenig später, gegen 0:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei dann erneut zu einem Brandeinsatz gerufen - dieses Mal zum Menzelweg, einer nahegelegenen Straße zum Frans-Hals-Weg. Hier hatten noch unbekannte Täterinnen oder Täter mehrere Mülltonnen vor den Häusern mit den Nummern 13 und 15 angezündet. Obwohl auch hier die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte nicht verhindert werden, dass die Brände auf gleich mehrere Autos übergriffen: Ein Audi A4 Avant erlitt einen Totalschaden - ebenfalls zum Teil ganz erheblich beschädigt wurden ein BMW XM, ein Nissan Serena, ein Kia ProCeed sowie ein BMW 3er. Ferner brannte auch eine Hecke ab und ein Laternenmast geriet in Mitleidenschaft.

Die Polizei schätzt den in der Nacht entstandenen Gesamtschaden auf eine Summe von mindestens 50.000 Euro.

Hinweise auf den oder die Verursacherinnen oder Verursacher der Brände am Menzelweg ergaben sich nach ersten Ermittlungen zwar keine, dennoch geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Brände aus der Nacht in einem Tatzusammenhang stehen. Ob die Brände vom vergangenen Wochenende auch mit zurückliegenden Bränden aus den vergangenen Wochen und Monaten in Hilden in Verbindung gebracht werden können, ist derzeit noch unklar und wird während der laufenden Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei geprüft.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Brandorte verdächtige Personen beobachtet oder weiß unter Umständen sogar, wer für die Brandstiftungen verantwortlich ist? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

