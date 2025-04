Polizei Mettmann

POL-ME: 89-Jährige durch Schockanruf betrogen - 2504016

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Samstag, 5. April 2025, wurde eine 89-jährige Seniorin in Mettmann mit der Masche des Schockanrufs betrogen. Unbekannte erbeuteten Goldmünzen mit einem niedrigen fünfstelligen Wert. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

In der Nacht erhielt die 89-jährige Mettmannerin den Anruf einer unbekannten Person. Diese täuschte vor, dass ihre Schwiegertochter inhaftiert sei und bot eine Kautionszahlung an. Hilfsbereit willigte die Seniorin ein und bot diverse Goldmünzen an, die sie zu Hause zur sofortigen Verfügung habe. Wenig später übergab sie an der Haustür einer unbekannten, jungen Frau einen Rucksack mit den Goldmünzen. Die Botin entfernte sich anschließend mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Am Samstag, 5. April, erzählte die Seniorin ihrem Sohn von den Ereignissen, der den Betrug erkannte und daraufhin die Polizei informiert. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft fragt Sie am Telefon über Ihre Vermögensverhältnisse aus oder bietet an, Bargeld oder sonstige Wertgegenstände in eine vermeintliche "sichere Verwahrung" zu nehmen. Auch werden keine sogenannten "Kautionszahlungen" von Polizei oder Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Angehörige, die eine angeblich schwere Straftat begangen haben, vor einer sofortigen Inhaftierung zu bewahren.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell