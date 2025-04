Polizei Mettmann

POL-ME: Brand zweier Parkbänke: Polizei ermittelt - 2504018

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Zwischen 22 Uhr am Donnerstag, 3. April 2025, und 17 Uhr am Freitag, 4. April 2025, brannten im Außenbereich einer Kirche in Langenfeld zwei Parkbänke.

Durch ein mutwillig gelegtes Feuer an einer Kirche am Goerdelerweg wurden die Parkbänke aus Kunststoff komplett beziehungsweise teilweise zerstört. Eine danebenstehende Außenlampe sowie Sträucher und ein Baum wurden ebenfalls beschädigt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.100 Euro.

Es ergaben sich keine Hinweise auf mögliche tatverdächtige Personen.

Die Polizei fragt:

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen im Umfeld der Kirche am Goedelerweg gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 / 288 - 6310 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell