Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Senior verursacht Unfall vor Baumarkt

Mannheim (ots)

Am Mittwoch rangierte ein 81-Jähriger mit seinem VW auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Gorxheimer Straße. Aus bislang unbekanntem Grund rutschte der Senior um kurz vor 11 Uhr von der Bremse ab und trat das Gaspedal durch. Infolgedessen beschleunigte das Auto stark, überwand einen Bordstein und krachte in die Ausstellungsware vor dem Drive-In-Center des Marktes. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Das Auto hatte sich bei dem Unfall derart verkeilt, dass es von der Feuerwehr geborgen werden musste. An dem VW entstand ein Schaden von 10.000 Euro und an der Ware von 5.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell