POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall im Stadtteil Rohrbach - Radfahrer verletzt

Heidelberg (ots)

Am Dienstag war ein 52-Jähriger mit seinem Fahrrad auf einem Radweg unterwegs, der parallel zur Karlsruher Straße in Richtung Rohrbach-Zentrum verläuft. Um kurz vor 12:30 Uhr wollte er die Kreuzung zur Freiburger Straße überqueren, obwohl die dortige Ampel für ihn Rot zeigte. Zeitgleich näherte sich eine 62-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Freiburger Straße der Kreuzung an. Im letzten Augenblick bemerkte sie den schnell herannahenden Radfahrer und bremste stark ab. Das bemerkte auch der Radfahrer und stoppte seine Fahrt. Dabei bremste er so ruckartig ab, dass er über den Lenker auf den Boden stürzte. Hierdurch zog er sich Gesichtsverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Zu einem direkten Kontakt zwischen dem Auto und dem Radfahrer kam es zum Glück nicht. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

