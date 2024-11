POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschmieren Schulräume - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer am Dienstag im Stadtteil Seckenheim. Der oder die Unbekannte streifte in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 13.00 Uhr in der Seckenheimer Hauptstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Anschließend ...

