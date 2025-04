Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise: Polizei bittet um Hinweise - 2504020

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 6. April 2025, zeigte sich in Langenfeld-Mitte ein Exhibitionist einer 24-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:25 Uhr hielt sich eine 24-jährige Langenfelderin an dem Fahrradparkplatz des S-Bahnhofs "Langenfeld Rhld S" an der Knipprather Straße auf, als sie einen Mann aus Richtung der Platanenstraße kommen sah. Er stellte sich wenige Meter neben die junge Frau, entblößte sich und führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Die Langenfelderin entfernte sich von dem Parkplatz und erstattete Anzeige.

Der Exhibitionist wird beschrieben als:

- männlich - ungefähr 30 Jahre alt - circa 1,65 bis 1,70 Meter groß - mit dünner Figur - mit europäischem Erscheinungsbild - bekleidet mit kurzer schwarzer Hose, weißem Hoodie, aufgesetzter Kapuze und schwarzem Rucksack

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei fragt:

Wer hat die exhibitionistischen Handlungen des Mannes beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

