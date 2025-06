POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Gummersbach (ots) - Gegen 22:50 Uhr am Dienstag (10. Juni) fuhr ein 42-jähriger Siegener mit seinem Skoda auf der K41 aus Richtung Hardt-Hanfgarten in Fahrtrichtung Liefenroth. In einer leichten Linkskurve geriet der Autofahrer zunächst in den rechtsseitig der Straße verlaufenden Grünstreifen, schleuderte von dort über die Fahrbahn und kollidierte mit der linksseitig befindlichen Leitplanke. Anschließend schleuderte ...

mehr