Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Grenzkontrollen: Bundespolizei Waidhaus nimmt gesuchten Dieb fest

Waidhaus (ots)

Bei Grenzkontrollen an der A6 ist der Bundespolizei Waidhaus ein seit drei Jahren gesuchter Dieb ins Netz gegangen. Die Bundespolizisten lieferten den per Haftbefehl gesuchten Osteuropäer in die Justizvollzugsanstalt Weiden ein.

Die Kontrolle des 30-Jährigen an der Grenzkontrollstelle der Bundespolizei an der A6 bei Waidhaus änderte die Reiseroute des Rumänen schlagartig. Der Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungsbestand ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg. Das Amtsgericht Regensburg hatte den Mann im Oktober 2022 wegen besonders schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro verurteilt, die er bislang nicht bezahlt hatte. Dies veranlasste die Staatsanwaltschaft, Haftbefehl gegen ihn zu erlassen. Auch bei der Bundespolizei in Waidhaus konnte der Rumäne seine Justizschulden nicht begleichen und muss deswegen die im Haftbefehl angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe von knapp drei Monaten antreten. Bundespolizisten lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt Weiden ein.

