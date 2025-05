Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Keine scharfe Sache

Polizeieinsatz wegen Handgranaten-Attrappe

Moosburg a.d. Isar (ots)

Am Montagabend (19. Mai) staunten Einsatzkräfte nicht schlecht, als sie am Bahnhof Moosburg einem ungewöhnlichen Hinweis nachgingen: Gegen 20:20 Uhr hatte ein unbekannter Zeuge über Notruf einen handgranatenähnlichen Gegenstand im Gleisbett auf Gleis 1 gemeldet.

Sicher ist sicher - und so verlegten Streifen der Bundespolizeiinspektion München sowie des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sofort zum Einsatzort. Da der Gegenstand dem Äußeren einer Handgranate tatsächlich stark ähnelte, wurde vorsorglich der Entschärfungsdienst der Bundespolizei hinzugezogen. Die am Flughafen München stationierten Spezialisten rückten mit Spezialausrüstung an und führten eine Röntgenuntersuchung durch. Das Ergebnis: keine Explosionsgefahr - dafür umso mehr Erstaunen. Bei dem Fund handelte es sich um eine mit Flüssigkeit gefüllte Granatenattrappe - genauer gesagt: eine täuschend echt aussehende Wasserspritzpistole. Die Herkunft der Spielzeuggranate ist unklar.

Aus Sicherheitsgründen musste der Gleisabschnitt für die Dauer der Prüfung von 21:11 bis 21:27 Uhr gesperrt werden. In der Folge kam es bei vier Zügen zu einer Verspätung von insgesamt 15 Minuten.

