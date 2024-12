Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann durch Faustschläge verletzt - Bundespolizei bittet um Hinweise

Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt in einem Fall von Körperverletzung, der sich in der vergangenen Nacht des 13. Dezember 2024 ereignet hat. Ein 52-jähriger Mann aus Bad Nauheim (Wetteraukreis) wurde dabei durch Faustschläge am Kopf verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich der Geschädigte gegen 02:30 Uhr telefonisch bei der Polizei in Kassel und gab an, von einem Unbekannten geschlagen worden zu sein. Der Vorfall ereignete sich vermutlich im Umfeld des Kasseler Hauptbahnhofs.

Der Mann erlitt eine blutende Platzwunde am Kopf und kam zur weiteren Behandlung ins Diakonissenkrankenhaus Kassel.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Opfer einen Wert von 2,38 Promille. Aufgrund seines Zustands konnte der Mann nur unzureichende Angaben zur Tatzeit, dem Tatort oder einem möglichen Täter machen. Es wird jedoch vermutet, dass er gegen 00:54 Uhr mit einem Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) am Kasseler Hauptbahnhof angekommen sein könnte.

Bundespolizei bittet um Mithilfe

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel zu melden: - Telefon: 0561 81616-0 - Online: www.bundespolizei.de

