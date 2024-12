BPOL-KS: Tatverdächtiger nach Einbruch in Bahnhofsbuchhandlung festgenommen - Dank Videoauswertung und scharfem Blick eines Bundespolizisten

Eichenzell / Kerzell (ots) - Am Dienstag (10.12.), um 12:23 Uhr, meldete die Polizei Fulda drei entlaufene Schafe im Bereich der Gleise in Kerzell. Die Vierbeiner waren offenbar über den Zaun der Weide gesprungen und liefen unmittelbar an den Gleisen der Bahnstrecke Richtung Frankfurt am Main. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG veranlasste aus Sicherheitsgründen die Gleissperrung zwischen Fulda und Frankfurt am ...

mehr