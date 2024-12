Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schafe sorgen für Zugverspätungen

Eichenzell / Kerzell (ots)

Am Dienstag (10.12.), um 12:23 Uhr, meldete die Polizei Fulda drei entlaufene Schafe im Bereich der Gleise in Kerzell.

Die Vierbeiner waren offenbar über den Zaun der Weide gesprungen und liefen unmittelbar an den Gleisen der Bahnstrecke Richtung Frankfurt am Main. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG veranlasste aus Sicherheitsgründen die Gleissperrung zwischen Fulda und Frankfurt am Main. Der Besitzer der Schafe und die Beamten des Bundespolizeireviers Fulda suchten den Bereich ab und konnten die drei entlaufenen Vierbeiner an den Gleisen feststellen. Nachdem der Besitzer die Tiere eingefangen und gesichert hatte, wurde die Strecke um 13 Uhr wieder freigegeben. Die Vierbeiner blieben bei ihrem Ausflug zum Glück unverletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Tierhalter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Insgesamt erhielten 44 Züge je eine Verspätung von 52 Minuten.

