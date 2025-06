Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin in Wipperfürth-Kreuzberg

Wipperfürth (ots)

Am 11.06.2025 gegen 18:00 Uhr befährt eine 19-jährige Wipperfürtherin mit ihrem Motorrad die K 13 von Hohenbüchen kommend in Richtung Gardeweg. Sie überholt ein vor ihr fahrendes Fahrzeug und kollidiert dann mit dem entgegenkommenden Auto eines 37-jährigen Mannes aus Hückeswagen. Bei dem Zusammenstoß werden die beiden Beteiligten verletzt. Die junge Frau wird mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer wird mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden weiteren Fahrzeuginsassen im Auto, ein 2-jähriger Junge und eine 31-jährige Frau, bleiben beide unverletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wird die K13 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs wird eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell