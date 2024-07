Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Gesundbrunnen

Berlin - Mitte (ots)

Die Bundespolizei nahm am Montag zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese einen Mann mit einem Messer angegriffen haben sollen.

Gegen 18:20 Uhr sollen zwei Männer am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Ein umstehender Zeuge schritt nach ersten Aussagen ein, um den Streit zu schlichten. In Folge dessen sollen die beiden Männer ihn körperlich angegriffen haben. Dabei habe einer der beiden, ein 31-jähriger Libyer, den syrischen Staatsangehörigen mit einem Messer verletzt. Der 34-Jährige erlitt Schnittverletzungen am Oberarm und Oberkörper.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Berlin nahmen die beiden Angreifer vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden Beamtinnen und Beamte ein Messer bei dem libyschen Staatsangehörigen und zwei Messer am Tatort. Welches der Messer bei dem Angriff verwendet worden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Rettungskräfte brachten den verletzten Syrer zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 31-jährigen libyschen und den gleichaltrigen eritreischen Staatsangehörigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die beiden Männer auf freien Fuß.

