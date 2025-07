Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgänger und Fahrradfahrerin stoßen am Fußgängerüberweg zusammen

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am 8. Juli (Dienstag) ereignete sich auf der Konrad-Adenauer-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 06.50 Uhr überquerte ein 28 Jahre alter Geilenkirchener den Fußgängerüberweg in Höhe des Eingangs zum Gelo Caré in Gehrichtung Gymnasium, als er mit einer Radfahrerin zusammenstieß, die die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Die Frau kam durch die Kollision zu Fall. Beide Personen zogen sich leichte Verletzungen zu und gingen ohne Austausch der Personalien auseinander. Die Polizei sucht nun die Frau und bittet diese darum, sich zu melden. Wer kann Angaben zu ihrer Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell