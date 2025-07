Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall

Geilenkirchen (ots)

Am späten Dienstagabend (8. Juli) kam es in der Straße Scheidehecke kurz nach 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt wurde (wir berichteten darüber im heutigen Polizeibericht Nummer 190). Die Polizei bittet nun Personen, die Beobachtungen gemacht haben, oder weitere sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, sich zu melden. Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

