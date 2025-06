Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald - Folgemeldung: Mit Radlader mehrfach in den Gegenverkehr gefahren - Haftbefehl gegen 28-Jährigen erlassen

Korbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Am Donnerstag, 29. Mai, war ein Radlader auf der B 252 zwischen Burgwald-Ernsthausen und Burgwald-Bottendorf mehrfach in den Gegenverkehr gefahren und mit mehreren Autos kollidiert. Ein 28-Jähriger Tatverdächtiger wurde von der Polizei Frankenberg vorläufig festgenommen. (Pressemeldung vom 30. Mai unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6045375)

Am Freitag, 30. Mai, wurde der 28-Jährige der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Beschuldigte verdächtig, den Tod der ihm entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf genommen zu haben. Die Ermittlungen zum Tatablauf und insbesondere zu den Hintergründen der Tat dauern an. Weitere Angaben hierzu können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erfolgen.

Zeugen oder weitere Geschädigte, die bislang nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, werden weiterhin gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden. Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421/290-222. Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Dirk Richter, Pressesprecher der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

