Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Ernsthausen - Radlader kollidiert mit mehreren Fahrzeugen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Gemeinsame Erstmeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 28-jährigen Beschuldigten. Er soll am gestrigen Donnerstagabend (29. Mai) widerrechtlich in den Besitz eines Radladers gekommen sein. Mit dem Radlader soll er zunächst in der Ortslage von Ersthausen einen Baum umgefahren haben. Anschließend soll er gegen 20 Uhr die B 252 zwischen Burgwald-Ernsthausen und Bottendorf befahren haben und auf dieser Strecke immer wieder mit dem Fahrzeug in den Gegenverkehr gefahren sein, sodass es zu mehreren Zusammenstößen mit entgegenkommenden Fahrzeugen und Leitplanken kam. Eine Person wurde leicht verletzt.

Schließlich lenkte der Fahrer den Radlader in einen Waldweg abseits der Bundesstraße, wo die Fahrt am Ufer eines Teiches endete.

Der alkoholisierte Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und nach kurzer Untersuchung in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch nicht bekannt und sind Gegenstand der Ermittlungen. Auch zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens bitten Polizei und Staatsanwaltschaft um Verständnis, dass aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

Zeugen oder weitere Geschädigte, die bislang nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0 zu melden.

Timo Ide, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Marburg 06421 290-222

Annika Heuschneider, stellv. Pressesprecherin der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg 05631 971 161

