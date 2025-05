Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d.Fils/B10 - Kurioser Unfall - Betrunkener Autofahrer auf Abwegen

Mehrere Meter auf den Leitplanken fuhr am Freitag ein Autofahrer auf der B10 bei Ebersbach a.d. Fils.

Das zog eine Sperrung der B10 bis 3.45 Uhr nach sich.

Kurz nach Mitternacht fuhr der 64-Jährige mit seinem Mercedes SUV auf der B10 in Richtung Göppingen. Auf Höhe des Verzögerungsstreifens an der Anschlussstelle Nassachtal geriet der Mercedes zu weit nach rechts. Das Fahrzeug fuhr auf die beginnenden Leitplanken und schlitterte mit dem Unterboden des Autos mehrere Meter auf den Schutzplanken entlang. Dabei riss die Ölwanne auf. In der weiteren Folge kippte das Fahrzeug nach links und kam auf allen vier Rädern zum Stehen. Unbeeindruckt davon fuhr der 64-Jährige weiter und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Das wurde aus dem Boden gerissen. Dem war wohl nicht genug. Der mutmaßliche Unfallfahrer legte den Rückwärtsgang ein, raste zurück auf die Straße über beide Richtungsfahrbahnen und krachte mit voller Wucht in die mittleren Schutzplanken. Erst da war die kuriose und gefährliche Fahrt zu Ende. Die Airbags hatten bis dahin nicht ausgelöst, der Fahrer schien unverletzt zu sein. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 64-Jährigen fest. Zudem hatte er große Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Die Durchführung eines Alkomattests vor Ort war ihm nicht möglich. Deshalb musste er mit in eine Klinik. Dort nahm ihm eine Ärztin Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 64-Jährige tatsächlich intus hatte. Der Führerschein wurde einbehalten. Bei dem Unfall wurde der Mercedes total beschädigt. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Verkehrseinrichtungen und Leitplanken wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den Pkw. Die B10 war in Richtung Göppingen wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis gegen 3.45 Uhr voll gesperrt. Es erfolgte eine Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Nassachtal. Auf den 64-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

