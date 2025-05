Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Motorräder kontrolliert

Am Donnerstag nahm die Polizei in Göppingen zahlreiche Motorräder unter die Lupe.

Am Donnerstag hatte die Polizei im Bereich des Berufschulzentrums Öde und am Ortsausgang Heiningen (in Richtung Gammelshausen) stationäre Kontrollstellen eingerichtet. Das Motorradkompetenzteam des Polizeipräsidium Ulm nahm während der mehrstündigen Kontrolle 52 Krafträder genauer unter die Lupe. Schon die beiden ersten Leichtkrafträder hatten eine mangelhafte Bereifung und die Kradlenker mussten ihre Zweiräder stehen lassen. Insgesamt stellten die Polizisten bei acht Motorrädern abgefahrene Reifen fest und am Ende war für fünf Motorradfahrer die Fahrt beendet. Die müssen die Mängel nun schnellstens beheben.

