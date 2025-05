Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte verwüsten leerstehende Ferienanlage

Boek (ots)

Am Freitag, den 16.05.2025 gegen 10:00 Uhr, wurden die Kollegen des Polizeireviers Röbel nach Boek bei Rechlin zu einer ehemaligen seit mehreren Jahren leerstehende Jugendherberge in Zartwitz geschickt. Dort wurden mehrere Sachbeschädigungen gemeldet.

Die Verwalterin des Objektes stellte heute Morgen eine Vielzahl an Beschädigungen an und in den Bungalowbaracken sowie an den Hauptgebäuden der Liegenschaft fest. Die Kollegen fanden zerstörte Fensterscheiben, beschädigtes Mobiliar und Inventar im Inneren der Gebäude vor. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 14.05.2025 bis zum 16.05.2025 gewaltsam Zutritt zu dem Gebäudekomplex und ließen ein verwüstetes Feld zurück.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Es konnten mehrere Spuren am Tatort gesichert werden. Es entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell