POL-NB: Frau fährt gegen Baum

Neustrelitz (ots) - Am 15.05.2025 gegen 10:30 Uhr kam es in Neustrelitz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Karbe-Wagner-Straße. Nach ersten Ermittlungen der Polizei sei es nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zu einem körperlichen Übergriff zwischen einem 24-jährigen und 38-jährigen Deutschen gekommen, wobei der 38-Jährige vom Fahrrad gestoßen wurde. Beide Personen wiesen leichte ...

mehr