FW-BN: Küchenbrand in Bonn Endenich fordert vier verletzte Personen

Bonn (ots) - Bonn-Geislar, Oberdorfstraße, 26.02.2025 11:45 Uhr Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr zu einem vermeintlichen Kellerbrand in den Ortsteil Geislar alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnten die Kräfte eine deutliche Rauchentwicklung erkennen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses brannte und der Rauch über diverse Abluftöffnungen im Innenhof austrat. Die ...

