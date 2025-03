FW-BN: Gemeldete Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus mit eingeschlossenen Personen im Obergeschoss und Gewässerverunreinigung stellen sich glücklicherweise als Fehlalarm heraus.

Bonn (ots) - In den frühen Morgenstunden am 25.02.2025 um 05:46 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Wohnungsbrand in die Peter-Schwingen-Straße nach Bonn-Muffendorf alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese einen komplett verrauchten Flur- und Eingangsbereich in einem 8-geschossigen Hochhaus vor. Schnell konnte durch umseitige Erkundung der ...

