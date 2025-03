Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brennender Baum beschäftigt die Feuerwehr am Samstagnachmittag

Bonn (ots)

Bonn Zentrum, Zweite Fährgasse, 01.03.2025, 17:14 Uhr

Am Samstagnachmittag berichteten mehrere Anrufer von einer Rauchentwicklung und Flammenschein an einem Baum auf dem Gelände des Ernst-Moritz-Arndt-Hauses. Die Besatzung des ersteintreffenden Tanklöschfahrzeuges erkundete die Lage und stellte fest, dass es innerhalb einer offenen Stelle am Baum zu einem Brand gekommen war. Die offenen Flammen breiteten sich rasch im Inneren des Baumes aus, konnten aber schnell mittels eines Strahlrohres niedergeschlagen werden. Die weiteren Löscharbeiten gestalteten sich daraufhin schwierig, da die verbleibenden Glutnester im Baum nicht ohne Weiteres erreichbar waren. Mittels Wärmebildkamera mussten die Glutnester lokalisiert und mit einer speziellen Löschlanze abgelöscht werden. Um alle Glutnester zu erreichen gingen die Einsatzkräfte auch über eine Leiter in die Baumkrone vor. Die langwierigen Löscharbeiten endeten gegen 18:45 Uhr.

Im Einsatz waren das Tanklöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 1 sowie der Führungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell