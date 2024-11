Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendieb flüchtet aus Verbrauchermarkt in die Gökerstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.11.2024 ereignete sich gegen 20:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Gökerstraße Ecke Schellingstraße ein räuberischer Diebstahl, bei dem eine Angestellte von einem unbekannten Ladendieb bedroht worden sein soll. Die Mitarbeiterin des Marktes habe nach eigenen Angaben gesehen, dass eine männliche Person Waren aus seinem Einkaufswagen in seinen Rucksack gesteckt und den Kassenbereich ohne Zahlung passiert habe. Auf Ansprache habe der Mann seinen mittlerweile leeren Einkaufswagen gegen die Wilhelmshavenerin, die unverletzt bleib, gestoßen, mit einem vorgehaltenen Messer bedroht und sei anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Personenbeschreibung: - männlich - Alter: Mitte 30 Jahre - ca. 180 cm - drei-Tage-Bart - schlank - Bekleidung: schwarze Winterjacke, dunkle Hose, schwarze Wintermütze - schwarzer Rucksack Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

