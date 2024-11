Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in der Bismarckstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.11.2024 erhielt die Polizei Kenntnis von einer Unfallflucht, die sich am 07.11.2024 gegen 19:00 Uhr in der Bismarckstraße Ecke Mozartstraße ereignet haben soll. Ein 20-jähriger Radfahrer zeigte an, dass er sich an der dortigen Ampel befunden habe und er den Zebrastreifen überquerte, als ein auf der Bismarckstraße fahrender weißer Transporter aus westlicher Richtung die Rotphase missachtete und mit ihm zusammengestoßen sei. Der Fahrzeugführer habe seine Fahrt dann fortgesetzt. Weitere Angaben liegen nicht vor. Der Radfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

