Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Junge nach Angriff verletzt

Neubrandenburg (ots)

Am 16.05.2025 gegen 19:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle eine verletzte Person in Tützpatz in der Waldstraße gemeldet, nachdem es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Die Kollegen des Polizeireviers Malchin konnten am Einsatzort bereits einen Rettungswagen feststellen. Ein 16-jähriger Junge befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in ärztlicher Behandlung, da dieser Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich erlitten hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei es zuvor zu einem Treffen zwischen dem Jungen und einem 16-jährigen Mädchen in einem angrenzenden Wald der Ortschaft gekommen, wobei es in diesem Zusammenhang zu einem körperlichen Angriff durch das Mädchen auf den Jungen kam. Hierbei soll durch die 16-Jährige ein gefährliches Werkzeug verwendet worden sein. Der 16-Jährige lief nach Hause und informierte seine Mutter sowie die Rettungsleitstelle über den Vorfall. Der Junge wurde anschließend in das Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Das Mädchen konnte an der Wohnanschrift angetroffen werden. Das Werkzeug wurde herausgegeben und durch die Beamten sichergestellt.

Hintergründe des Treffens seien vorausgegangene Streitigkeiten gewesen. Das Motiv der Tat bleibt weiterhin Bestandteil der Ermittlungen.

Die Beteiligten sind Deutsche. Die Polizei hat eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell