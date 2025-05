Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unachtsam im Verkehr

Auf ein haltendes Auto fuhr ein Autofahrer am Donnerstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr die 43-Jährige mit ihrem Ford Mondeo in der Hohenstaufenstraße in Richtung Innenstadt. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste sie halten. Unachtsam war der dahinter fahrende 39-jährige VW Caddy Fahrer. Der achtete nicht auf den Verkehr und prallte dem Ford in das Heck. Bei dem Aufprall löste der Airbag im VW aus. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Die 43-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

