Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage übersehen 2 Personen werden leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am 15.08.2025 gegen 17.30 Uhr befuhr eine 57- jährige Wuppertalerin mit ihrem Golf die Gevelsberger Straße in FR Gevelsberg in Schwelm. Eine 59-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem Opel in den Kreuzungsbereich der Hattinger Straße/Gevelsberger Straße ein. Die 57-jährige übersah die rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

