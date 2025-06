Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Olpe (ots)

Ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Samstagnachmittag (28. Juni) bei einem Sturz schwer verletzt. Der Mann hatte gegen 14:30 Uhr auf dem Radweg "Am Diehlberg" in Sondern die Kontrolle über sein Pedelec verloren. Er kam von dem Radweg ab und stürzte. Der 61-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Rad entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell