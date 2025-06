Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in einem Wohnhaus in Albaum

Kirchhundem (ots)

Am 29.06.2025 gegen 17:00 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei eine Meldung über einen Brand in einem Zweifamilienhaus in Kirhhundem-Albaum. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten im Bereich des Heizungsraums im Kellergeschoss beschäftigt. Alle Bewohner des Hauses hatten zu diesem Zeitpunkt bereits das Objekt verlassen, so dass keine Gefahr mehr für die Personen bestand. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch den Löscheinsatz der Feuerwehr verhindert werden. Das Haus ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt.

