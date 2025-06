Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Lennestadt (ots)

Am 28.06.2025, gegen 18:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 55 (B55) im Bereich Lennestadt-Bonzelerhammer. Zur Unfallzeit befuhren zwei Pkw, gefolgt von einem Motorradfahrer, die B55. Alle waren aus Bilstein kommend, in Richtung Grevenbrück, unterwegs. In einem kurvenfreien Bereich, in Höhe Bonzelerhammer, beabsichtigte der 69-jährige Motorradfahrer die beiden vor ihm befindlichen Pkw zu überholen und setzte hierzu an. Der vor dem Motorrad befindliche 63-jährige Pkw-Fahrer scherte ebenfalls zum Überholen aus und kollidierte hierbei mit dem schon überholendem Motorrad.

Durch den Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und wurde mit einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Am beteiligten Pkw entstand nur geringer Sachschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B55 kurzzeitig gesperrt.

