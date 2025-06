Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Wenden (ots)

Am Donnerstagnachmittag (26. Juni) kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Girkhausen. Eine 40-jährige Autofahrerin war von der Kreisstraße in die L714 eingefahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem PKW einer 43-Jährigen. Die 43-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell