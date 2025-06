POL-OE: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Attendorn (ots) - Am 29.06.2025 gegen 18:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L512 in Höhe des Yacht-Clubs Lister am Biggesee. Ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer aus Attendorn befuhr den parallel zur L512 verlaufenden Radweg in Richtung Olpe. Auf Höhe des Yacht-Clubs beabsichtigte eine 25-jährige Attendornerin mit ihrem PKW vom dortigen Parkplatz auf die ...

mehr