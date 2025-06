Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwer verletzter Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall in Attendorn

Attendorn (ots)

Am 29.06.2025 gegen 18:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L512 in Höhe des Yacht-Clubs Lister am Biggesee. Ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer aus Attendorn befuhr den parallel zur L512 verlaufenden Radweg in Richtung Olpe. Auf Höhe des Yacht-Clubs beabsichtigte eine 25-jährige Attendornerin mit ihrem PKW vom dortigen Parkplatz auf die L512 zu fahren und musste dazu den Radweg überqueren. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Pedelec-Fahrer stark ab und kam dabei zu Fall. Er wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Zudem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

