POL-PDMT: Brand einer Imbissbude

Herold (ots) - Am 15.06.2025 wurden in einem von der L322 abgrenzenden Feld- und Waldweg, in der Nähe der Gemeinde Herold, in Plastiktüten verpackte Tierkadaver von Schafen aufgefunden. Die Kriminalinspektion Montabaur bittet um Hinweise, wer Angaben zur Herkunft der Kadaver machen kann oder das Ablegen der Plastiktüten bzw. der Kadaver beobachtet hat. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Telefon: ...

mehr