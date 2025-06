POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Hachenburg (ots) - In einem 24/7-Store in der Weidenstraße in Hachenburg wurde am 17.06.2025, im Zeitraum 03:18 - 04:33h, ein Vape-Automat aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten in der Folge ca. 300 Vapes. Der Automat wurde bei der Tat erheblich beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei zu den Tätern dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Montabaur entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr